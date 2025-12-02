به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقيقي نيا گفت: نوجوان تالشی که دوست داشت پلیس شود، پس از هماهنگی با خانواده اش، به آرزوی خود رسید.

فرمانده انتظامي شهرستان تالش از اهدای نمادين کلاه پليس به اين نوجوان خبر داد و افزود: این نوجوان پس از پوشیدن لباس فرماندهي انتظامي، با خودروي پليس و در کنار ماموران پلیس شهرستان، به ماموریت اعزام شد.

وی گفت: اين نوجوان تالشی پس از يک روز پليس شدن، با چهره اي شاد، از اين اقدام فرماندهي انتظامي شهرستان تشکر کرد.