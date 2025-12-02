به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، خبرنگاران یزدی امروز در قالب برنامه اتوبوس خبر شهرداری از طرح‌ها و برنامه‌های سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری (فاوا) و همچنین سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری بازدید کردند.

مدیرعامل سازمان عمران و بازآفرینی فضا‌های شهری شهرداری یزد با اشاره به اجرای ۲۰۰ طرح شهری و راه سازی در سطح شهر یزد اظهار داشت: احداث بلوار دکتر ایرج افشار، طرح‌های ابنیه‌ای، کفسازی و بدنه سازی، احداث و بازپیرایی بوستانها، احداث تقاطع غیر همسطح، زیرساخت ها، اجرای طرح مسیل رودخانه، درزگیری و لکه گیری معابر و اجرای آسفالت شهر از مهمترین طرح‌های این سازمان به شمار می‌آید.

مهدی فعالی ادامه داد: برای تکمیل و اجرای این طرح‌ها بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده که بیش از ۸۰ درصد آنها تا پایان امسال به پایان می‌رسد.

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری یزد (فاوا) هم مهمترین دستاورد این سازمان در راستای تحقق شهر هوشمند را طراحی سامانه یزدمن اعلام کرد.

علیرضا سرسنگی گفت: خدمات حساب شهروندی، بازپس، ۱۳۷ یا شهربین، دوچرخه اشتراکی، عوارض خودرو، اتومن، نامگذاری معابر، شهروندسپاری، خاکیزه، توقفگاه‌های عمومی، بازاربان (روز شب بازار)، پرداخت‌های تاکسیرانی، عیون، توقف سنج حاشیه معابر، باشگاه شهروندی، نقشه جامع شعر یزد و جستجوی متوفیات (معراج) در این سامانه انجام می‌شود.

وی افزود: طراحی سامانه‌های راهنمای هوشمند صوتی، رزرو تابلو‌های تبلیغاتی، کمک به خیریه‌ها و ورزش و سلامتی شهروندی از سامانه‌های در حال توسعه این سازمان است.