زندگی و مبارزات «میرزاکوچکخان جنگلی» در برنامه «مستند فرهنگ» و از شب عروض ایرانی تا همایش زبان و رسانه در برنامه «ققنوس» از شبکه رادیویی فرهنگ شنیدنی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، در سالروز شهادت میرزا کوچک خان جنگلی، «مستند فرهنگ» با نگاهی به زندگی و مبارزات وی از گروه تولید و تامین رادیو فرهنگ ساعت ۱۹:۳۰ پخش میشود.
این مستند روایتی از تولد تا شهادت سردار جنگل است.
میرزا یونس مشهور به میرزا کوچکخان جنگلی متولد ۱۲۵۹ در محله استادسرای رشت بود.
وی در دوران کودکی و جوانی مقدمات علوم دینی را فرا گرفت اما حوادث کشور، مسیر افکارش را تغییر داد و به صف مجاهدان مشروطیت پیوست.
روز ۱۶ خرداد ۱۲۹۹ میرزا کوچک خان جنگلی در ادامه مبارزات خود در راه اعاده استقلال و حاکمیت ملی ایران، میرزاکوچک به دلیل نابسامانیهای داخلی بعد از مشروطه و تعرض و دخالتهای بیگانگان در ایران در رشت قیام کرد و پس از حدود هفت سال مبارزه و جنگ و گریز با تعداد اندکی از یاران خود برای جمعآوری قوا به طرف خلخال حرکت کرد که در برف و بوران اسیر شد و ۱۱ اذر ۱۳۰۰ درگذشت.
برنامه «مستند فرهنگ» به تهیه کنندگی معصومه فراهانی در سالروز شهادت میرزای جنگلی ساعت ۱۹:۳۰ از رادیو فرهنگ پخش میشود.
برنامه «ققنوس»
برنامه «ققنوس» از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ روز سهشنبه ۱۱ آذر با بخشهای ادبی از ساعت ۱۵:۰۰ به مدت یک ساعت پخش میشود.
این برنامه زنده با محوریت مباحث ادبی و فرهنگی، دو گفتگوی مهم را در دستور کار قرار داده است.
در بخش اول، با دکتر امید طبیب زاده پیرامون شب عروض ایرانی که ایشان در ان سخنرانی داشتند گفتوگومی شود.
به مناسبت انتشار کتاب «عروض و قافیه عربی» نوشته علیاصغر قهرمانی مقبل، نهصد و بیستمین شب از شبهای بخارا به مبحث عروض ایرانی و نقد و بررسی این کتاب اختصاص یافت.
این نشست یکشنبه نهم آذر ۱۴۰۴ با سخنرانی علیاشرف صادقی، امید طبیبزاده، علیاصغر قهرمانیمقبل، آریا طبیبزاده و علی دهباشی در خانه هنرمندان ایران، تالار استاد جلیل شهناز برگزار شد.
همچنین، گفتگویی با یدالله گودرزی دبیر همایش، زبان و رسانه و فراخوان این همایش انجام میگیرد.
بخشهای متنوع دیگری نیز در برنامه گنجانده شده است؛ برنامکی تخصصی درباره عروض و قافیه و همچنین بخش شنیدنی «از جهان داستان» از جمله این بخشها هستند.
برنامه «ققنوس» با تهیهکنندگی، سردبیری و نویسندگی معصومه علوی نکو، گویندگی مهدی محمدیان و هماهنگی فاطمه طاهری از آنتن رادیو فرهنگ ساعت ۱۵ شنیدنی میشود.