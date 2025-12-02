پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: بیش از نیمی از محصولات کشاورزی صادراتی، اقلام فرآوری شده هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریم ذوالفقاری با بیان اینکه صنایع تبدیلی و تکمیلی ضامن تولید در بخشهای مختلف اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی بهشمار میروند؛ تصریح کرد: با تلاشهای صورت گرفته، خام فروشی ۹۰ درصدی در صادرات محصولات کشاورزی به کمتر از نصف این رقم کاهش یافته و ۶۰ درصد از صادرات کشاورزی را محصولات فرآوری شده تشکیل میدهند.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی صنایع تبدیلی در بخش کشاورزی را عاملی برای افزایش ارزش افزوده محصولات خواند و افزود: صنایع تکمیلی و تبدیلی ارتقای بهرهوری و کاهش ضایعات در بخش کشاورزی را به همراه دارند و به تنظیم و ایجاد اطمینان در تأمین بازار کمک میکنند.
وی اظهار داشت: چه در زمانی که به علت کمبود محصول، واردات برای تنظیم بازار ضرورت دارد و چه در زمان وفور تولید، این صنایع امکان ذخیرهسازی و عرضه در زمان لازم را فراهم میکنند.
به گفته ذوالفقاری در کشور حدود ۱۲۵ میلیون تن ظرفیت نگهداری و فرآوری محصولات کشاورزی ایجاد شده که شامل ۶۵ میلیون تن ظرفیت نگهداری و ۶۰ میلیون تن ظرفیت فرآوری است.
رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی گفت: در گذشته یکی از مشکلات اساسی ما این بود که در برخی ماه ها محصولات کشاورزی نظیر گوجهفرنگی یا سیب در مناطقی مثل استان آذربایجان غربی (بهویژه ارومیه) مازاد بر نیاز تولید میشد و بهدلیل نبود زیرساخت مناسب برای فرآوری، در کنار جادهها یا پشت کامیونها فاسد میگردید، اما خوشبختانه امروز با توسعه و گسترش واحدهای صنایع تبدیلی تکمیلی؛ از کارخانههای بستهبندی و سیلوها گرفته تا واحدهای تولید آرد، پوره، کنسانتره، طعمدهندهها و صنایع لبنی، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نیستیم.
وی اضافه کرد: اکنون افتخار داریم اعلام کنیم که محصولات لبنی کشور به اتحادیه اروپا صادر میشوند و فرآوری محصولات در بهترین سطح انجام میگیرد. این موضوع نشاندهندهی بهبود چشمگیر وضعیت نسبت به گذشته و فاصله گرفتن از خامفروشی است.