همایش دوسالانه تکریم روحانیون پیشکسوت نیروهای مسلح با حضور ۲۵۰ نفر از استانهای شمالی در مجتمع گل نرگس نوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ همایش دوسالانه پیشکسوتان و بازنشستگان روحانی نیروهای مسلح با حضور ۲۵۰ روحانی از استانهای مازندران، گیلان و گلستان به مدت یک روز در مجتمع گل نرگس برگزار شد.
حجتالاسلام محمدباقر روشندل رئیس دفتر امور روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی آجا، با تشریح اهداف و برنامههای همایش دوسالانه تکریم روحانیون بازنشسته نیروهای مسلح اعلام کرد: این همایش با هدف ارج نهادن به تلاشها و خدمات ارزشمند روحانیون معزز برگزار میشود؛ روحانیونی که فعالیتهای آنان محدود به دوران ۳۰ ساله خدمت در نیروهای مسلح نیست و حتی پس از بازنشستگی نیز وظایف معنوی و رسالتهای روحانی خود را در جامعه ادامه میدهند.
وی با اشاره به اینکه در گام نخست این همایش، میز خدمت برای رسیدگی به مشکلات و درخواستهای بازنشستگان برپا شده است، گفت: هرگونه مسئله یا نیاز این عزیزان در حوزههای خدمتی با نگاه تکریم و حمایت بررسی و در حد توان پیگیری خواهد شد.
روشندل افزود: در بخش معنوی و تبلیغی برنامهها، موضوع جهاد تبیین و روشنگری که روحانیون در سطح جامعه عهدهدار هستند، مورد توجه ویژه قرار گرفته و از اساتید و سخنرانان برجسته کشوری برای ارائه مباحث تخصصی دعوت شده است تا حاضران از محتوای این نشستها بهرهمند شوند.
رئیس دفتر امور روحانیون سازمان عقیدتی سیاسی آجا تأکید کرد: مشکلات خاصی گزارش نشده است، اما هدف ما این است که در صورت وجود هرگونه مسئله خدمتی، بتوانیم در خدمت این قشر ارزشمند بوده و اقدامات لازم را در راستای رفع نیازهای آنان انجام دهیم.