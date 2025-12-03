به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید رضا موسوی مشکینی با اشاره به اهمیت حیاتی این منبع تجدیدناپذیر، نسبت به چالش‌های جدی و وضعیت بحرانی خاک کشور هشدار داد.

وی گفت: کشور با پدیده‌های بسیار نگران‌کننده‌ای مواجه است که اصلاح آنها نیازمند دهه‌ها تلاش است. یکی از این پدیده‌ها گرد و غبار پراکنده در سطح کشور است که خاک را در معرض فرسایش شدید قرار داده و اصلاح آن به سختی امکان‌پذیر است.

این مقام مسئول با استناد به داده‌های موجود، افزود: میانگین پر شدن سد‌ها از رسوبات در کشور، ۵ برابر میانگین جهانی است که این آمار، خود گواه آشکاری بر افزایش بی‌سابقه فرسایش خاک محسوب می‌شود.

مرگ سرزمین با فرونشست و پیچیدگی آلودگی

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان همچنین با اشاره به پدیده فرونشست سرزمین، آن را معادل «مرگ سرزمین» دانست که بهبود وضعیت آن صد‌ها سال زمان می‌برد.

وی در ادامه، حفاظت از خاک را در دو بعد کمیت و کیفیت مطرح کرد و اهمیت کیفیت خاک را در محصولات کشاورزی و زیست انسان‌ها حیاتی برشمرد.

موسوی مشکینی تفاوت اساسی خاک با سایر آلاینده‌ها را اینگونه بیان کرد: در حالی که آلودگی هوا با باد و باران ممکن است مرتفع شود، آلودگی خاک پدیده‌ای بسیار سخت و پیچیده است و در بسیاری از موارد، امکان رفع کامل آن وجود ندارد یا با هزینه‌های بسیار سنگین ممکن می‌شود.

اولویت‌بندی حفاظت و لزوم مشارکت عمومی

مشکینی پایش‌های مستمر برای اطمینان از عدم تخریب استاندارد خاک را با توجه به پتانسیل معدنی استان و واحد‌های صنعتی آلاینده، امری ضروری است.

مدیر کل اداره حفاظت محیط زیست استان زنجان خواستار ارتقای جایگاه خاک در اولویت‌های ملی و استانی شد.

وی تأکید کرد: همان‌گونه که دغدغه‌های حیاتی حوزه آب و هوا به تمامی ارکان جامعه سرایت کرده است، حفاظت از خاک و مقابله با آلودگی آن نیز باید به یک اولویت عمومی و همت جمعی تبدیل شود.

وی افزود: سازمان حفاظت محیط زیست نیز با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تمام تلاش خود را برای تحقق این هدف به کار خواهد گرفت.