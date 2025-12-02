تولید گندم از هر هکتار زمین‌های کشاورزی استان گلستان در پنجاه سال گذشته افزایش پیدا کرده؛ رشدی که نتیجه مستقیم تلاش‌های پژوهشی و آزمایشگاهی محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان امروز به‌عنوان خط مقدم امنیت غذایی استان شناخته می‌شود؛ جایی که مسیر تولد هر رقم جدید از دل آزمایش‌های میدانی، غربالگری‌های سخت‌گیرانه و سال‌ها کار پژوهشی می‌گذرد تا بذر مطمئن و پربازده در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

به‌گفته مسئولان این مرکز، هر سال ارقام جدید گندم، جو، کلزا، سویا و باقلا معرفی می‌شود؛ ارقامی که هدف اصلی آنها افزایش بهره‌وری، مقاومت به خشکی و بیماری‌ها و سازگاری بیشتر با شرایط اقلیمی شمال کشور است.

پژوهشگران می‌گویند: این دستاورد‌ها نه‌تنها به رشد تولید محصولات اساسی کمک کرده، بلکه ظرفیت استان را برای مقابله با تغییرات اقلیمی و نوسانات بازار جهانی غذا تقویت کرده است.

گلستان اکنون به‌واسطه این پیشرفت‌ها، یکی از مهم‌ترین قطب‌های تولید بذر و محصولات راهبردی کشور به شمار می‌رود.