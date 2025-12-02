پخش زنده
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در نامهای رسمی به وزیر میراثفرهنگی از اصلاحات نهادی، ابتکارات اقتصادی و راهبردهای نوین این وزارتخانه تمجید و اعلام کرد که این سازمان با تمام ظرفیت خود برای تدوین «راهنمای بینالمللی سرمایهگذاری در گردشگری ایران» آماده همکاری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما زوراب پولولیکاشویلی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در نامهای رسمی خطاب به سیدرضا صالحیامیری از رویکردهای تحولآفرین و ابتکارات راهبردی این وزارتخانه در دوره اخیر قدردانی کرد.
پولولیکاشویلی با اشاره به اصلاحات و نهادسازیهای جدید در حوزه گردشگری ایران، تاکید کرد: تاسیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی و مرکز امور بینالملل و دیپلماسی عمومی، گامی ارزشمند در جهت تقویت ظرفیتهای نهادی و پیشبرد مؤثرتر این بخش به شمار میرود.
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری از بسته جامع مشوقهای سرمایهگذاری در گردشگری ایران، معافیتهای مالیاتی برای تاسیسات گردشگری و معافیت از عوارض گمرکی قدردانی کرده و افزود: بیتردید این اقدامات بنیادین، زمینهساز ارتقای رقابتپذیری، تقویت اعتماد سرمایهگذاران و تحقق رشد پایدار خواهد بود.
او در بخش دیگر این نامه، با اشاره به درخواست وزارتخانه برای بهرهمندی از حمایتهای فنی، اعلام کرد: سازمان جهانی گردشگری آمادگی کامل دارد تا راهنمای انجام کسبوکار و سرمایهگذاری در گردشگری جمهوری اسلامی ایران را تهیه و تدوین کند. انتشار این شاخص بینالمللی، افتخاری برای حمایت از راهبرد سرمایهگذاری آن وزارتخانه است.
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری گفت: برنامه داخلی این نهاد بین المللی در حال بازبینی است تا این ابتکار ایران در فهرست اولویتهای کاری قرار گیرد.
او افزود: پیشنویس توافقنامه همکاری، شامل محدوده فنی، زمانبندی اجرا و الزامات بودجهای پروژه، بهزودی برای بررسی و هماهنگیهای لازم در اختیار ایران قرار خواهد گرفت.
دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در پایان این نامه، با ابراز امیدواری نسبت به گسترش تعاملات دوجانبه، خاطرنشان کرد: سازمان جهانی گردشگری مشتاقانه منتظر تقویت همکاری با آن وزارتخانه و مشارکت فعال در معرفی ظرفیتهای سرمایهگذاری گردشگری جمهوری اسلامی ایران در سطح بینالمللی است.