نخستین گلخانه هوشمند مازندران مجهز به اینترنت اشیاء و هوش مصنوعی، امروز در مرکز فنیوحرفهای الزهرای امیرکلای بابل افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین گلخانه هوشمند مازندران که با فناوریهای اینترنت اشیاء (IoT) و هوش مصنوعی مدیریت میشود، امروز با حضور حجتالاسلام روحانی امام جمعه بابل در مرکز فنیوحرفهای الزهرای امیرکلا به بهرهبرداری رسید.
علیرضا محمدیزاد رئیس مرکز فنیوحرفهای الزهرای امیرکلا در حاشیه این مراسم گفت: این گلخانه از نوع هیدروپونیک است و بهطور کامل با سنسورهای هوشمند و فناوری LoRaWAN کنترل میشود.
وی افزود: تمام اطلاعات مربوط به تغذیه گیاهان و شرایط محیطی بهصورت لحظهای پردازش میشود و این امکان را به کشاورزان میدهد که بدون حضور فیزیکی دائمی، تمام پارامترها را از راه دور مدیریت کنند.
رئیس مرکز فنیوحرفهای الزهرای امیرکلا تأکید کرد: این پروژه نه تنها به ارتقای کیفیت تولیدات کشاورزی کمک میکند، بلکه زمینهساز توسعه پایدار و کاهش اثرات منفی زیستمحیطی نیز خواهد بود.