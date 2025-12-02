به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در این نشست، نمایندگان مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه ویژه خوزستان در مسیر هجرت تاریخی امام رضا (ع) از مدینه تا مرو، اظهار داشت: ورود امام رضا (ع) به ایران از خوزستان بوده است و ایشان در طول این مسیر در هیچ نقطه‌ای به اندازه خوزستان توقف نداشته‌اند.

آیت الله محسن حیدری همچنین مرقد علی ابن مهزیار در اهواز را محل اقامت امام رضا (ع) دانست و افزود: خوزستان نخستین قدم‌گاه امام رضا (ع) در ایران و نقطه آغازین ورود تشیع در ایران است؛ با این حال تاکنون مطالعه موضوعی جامعی پیرامون این موضوع صورت نگرفته و لازم است منابع تاریخی موجود در این زمینه از جمله کتب تاریخی و احادیث گردآوری شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان نیز در این نشست بر در ادامه تدوین طرح طریق‌الرضا را مبتنی بر اسناد تاریخی معتبر، ظرفیت علمی دانشگا‌ه‌های مسیر و نیاز‌های فرهنگی امروز عنوان و تصریح کرد: «اهواز به عنوان نقطه ورود امام رضا (ع) به ایران، میزبان همایش اصلی خواهد بود و سایر شهر‌های واقع در مسیر تاریخی سفر حضرت، نشست‌های تخصصی متناسب با نقش خود را برگزار می‌کنند.

گودرز شاطری معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه، با معرفی طرح ملی طریق‌الرضا و تشریح محورها، خروجی‌های علمی و فرهنگی مورد انتظار و ساختار اجرایی همایش «طریق‌الرضا و جایگاه تمدنی خوزستان در تاریخ تشیع ایران»، اهداف کلان این طرح را شامل بازخوانی دقیق و مستند مسیر عبور امام رضا (ع)، تقویت شناخت دانشگاهی و عمومی نسبت به ابعاد تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سفر، ایجاد شبکه تعاملات علمی میان واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی واقع در مسیر این سفر، تقویت هویت فرهنگی اسلامی استان‌ها و تولید آثار و محتوای علمی درباره این رخداد مهم تاریخی عنوان کرد.