پخش زنده
امروز: -
حادثه سقوط خودرو در مسیر بازگشت به روستای آبانار، صبح امروز به مرگ یک دانشآموز منجر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ یک دانشآموز که برای شرکت در جلسه امتحان به مدرسهای در شهر مورموری واقع در ۵۰ کیلومتری آبدانان رفته بود، هنگام بازگشت با خودروی شخصی دچار سانحه شد.
خودرو پس از انحراف از مسیر به دره سقوط کرد و بر اثر شدت جراحات، این نوجوان در دم جان باخت.
بر اساس اعلام منابع محلی، عملیات امداد برای انتقال پیکر حادثهدیده از سوی نیروهای حاضر در محل انجام شد.
علت دقیق وقوع سانحه از سوی مراجع ذیصلاح در دست بررسی است.
محورهای روستایی و کوهستانی جنوب استان ایلام به دلیل پیچهای متعدد، کم عرضی جاده و نبود علائم کافی از نقاط حادثهخیز محسوب میشوند.