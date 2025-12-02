به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سومین سال شروع این طرح، چندین اصله نهال در عرصه‌های طبیعی کامیاران غرس شد.

امروز سالروز شهادت مردی است که نهضتش را از دل جنگل‌های سرسبز شمال کشورمان آغاز کرد و این روز از ۲ سال قبل برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انتخاب شد.

۱۱ آذر، سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی به عنوان آغاز رسمی طرح کاشت یک میلیارد درخت از سال ۱۴۰۲ در کشور انتخاب و این طرح اجرا شد.