کاشت ۱۲ میلیون اصله درخت در چهار سال سهمی است که کردستان در سرسبزی زاگرس بر عهده گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، در سومین سال شروع این طرح، چندین اصله نهال در عرصههای طبیعی کامیاران غرس شد.
امروز سالروز شهادت مردی است که نهضتش را از دل جنگلهای سرسبز شمال کشورمان آغاز کرد و این روز از ۲ سال قبل برای اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت انتخاب شد.
۱۱ آذر، سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی به عنوان آغاز رسمی طرح کاشت یک میلیارد درخت از سال ۱۴۰۲ در کشور انتخاب و این طرح اجرا شد.