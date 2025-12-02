به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، جانشین فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: ماموران دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس امنیت اقتصادی استان پس از هماهنگی با مقام قضایی به همراه نمایندگان اداره صنعت، معدن، تجارت، ۹۰ تن برنج خارج از شبکه توزیع را در بازرسی از یک انبار کشف کردند.

سردار جواد جهانشیری افزود: انبار و نگهداری کالاهای اساسی و عدم عرضه آن ضمن لطمه زدن به سیستم تولید و توزیع، فشار اقتصادی به مردم وارد می‌ کند و پلیس با قاطعیت با هرگونه قانون‌ شکنی و اخلال در بازار برخورد قانونی خواهد کرد.

وی ادامه داد: یک متخلف در این زمینه برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شده است.

سردار جانشیری از شهروندان خواست در صورت برخورد با هرگونه مورد مشکوک اقتصادی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ یا به شماره اختصاصی پلیس امنیت اقتصادی ۳۰۱۱۰ اعلام کنند.