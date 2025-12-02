امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

آل احمد، از نقد غربزدگی تا ادبیات و تعهد اجتماعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱- ۱۶:۲۸
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
نیروی دریایی ایران، قدرتمندتر از دیروز
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
در نکوهش وطن فروشی
در نکوهش وطن فروشی
۱۴۰۴-۰۹-۰۸
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
دستگیری زورگیران اطراف خوابگاه‌های دانشجویی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
۱۴۰۴-۰۹-۰۹
خبرهای مرتبط

خانه پدری جلال آل احمد به زودی افتتاح می‌شود

جلال آل احمد به روایت مستند

جلال آل احمد؛ از نقد غربزدگی تا ادبیات متعهد

برچسب ها: جلال آل احمد ، نویسنده ایرانی ، غربزدگی
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 