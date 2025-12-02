در ۲۴ ساعت منتهی به ۱۱ آذرماه، ۲۷ بیمار با علائم تنفسی در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی سمنان بستری شدند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان: گفت: از این تعداد ۲۵ بیمار با علائم تنفسی در بخش‌های عادی و دو بیمار در بخش مراقبت‌های ویژه زیر پوشش این دانشگاه بستری شدند.

وی با بیان اینکه رعایت نکات پیشگیرانه ضروری است گفت: این نکات شامل استفاده از ماسک توسط افراد دارای علائم، شست‌شوی مکرر دست‌ها، رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، مراجعه به‌موقع به پزشک در صورت تشدید علائم، تزریق واکسن آنفلوانزا برای گروه‌های پرخطر و نیز استراحت و مصرف مایعات در صورت ابتلای خفیف است.

با شیوع آنفولانزا در استان سمنان، آموزش در همه دانشگاه های این استان تا پایان این هفته به صورت مجازی است.

در خصوص مدارس و دستگاه های اجرایی هنوز تصمیمی گرفته نشده است.