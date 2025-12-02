با حضور ۲۵۰ توان‌یاب، جشنواره‌ ورزش و نشاط توان‌یابان با مسابقات متنوع در اراک برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت روز جهانی معلولان، جشنواره‌ای ورزشی با حضور صد‌ها توان‌یاب در اراک برگزار شد؛ رویدادی که با هدف ارتقای نشاط اجتماعی و تقویت روحیه ورزشکاری در میان افراد دارای معلولیت شکل گرفت.

مدیرعامل جامعه معلولان استان، در این مراسم اعلام کرد: مسابقاتی متنوع همچون دارت، فوتبال‌دستی، تنیس روی میز، ویلچررانی و بازی‌های بومی و محلی در قالب جشنواره اجرا شد.

به گفته ملیحه دریا بیگی، بیش از ۲۵۰ نفر از توان‌یابان شهر اراک در این جشنواره حضور یافتند و در پایان، جوایزی به برگزیدگان اهدا شد.

او افزود: این برنامه ویژه افراد دارای معلولیت جسمی–حرکتی، کم‌بینا و همچنین افراد کم‌توان ذهنی طراحی شده و هدف آن ایجاد فرصت برابر برای مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی است.