به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در آخرین روز از جشنواره فیلم فجر حدود صد نفر از هنرمندان ،بازیگران ، سفرا ، وزرا و معاونین وزرای کشورهای شرکت کننده در جشنواره فیلم فجر از اثر باستانی و تاریخی تخت جمشید بازدید کردند .

اورنگزیب خان لهیچی وزیر فرهنگ پاکستان در این بازدید گفت : این بازدید در حاشیه جشنواره بین المللی فیلم فجر علاوه بر اینکه به غنای فرهنگی این جشنواره افزود زمینه معرفی تاریخ و تمدن ایرانیان به همه جهان شد .

وی افزود : ایران به عنوان یک کشور دوست و همسایه همیشه مورد توجه کشور پاکستان از نظر فرهنگی و سیاسی بوده و تاریخ این کشور و توانمندیهای آن باعث شده که همه دنیا ایران را کشوری قدرتمند با رهبری توانا و دانا بشناسند و حضور میهمانان خارجی این جشنواره در شیراز بر ارتقای دیپلماسی سیاسی و فرهنگی و هنری ایران افزود