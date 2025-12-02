به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، تیم‌های فوتبال شهید قندی یزد و پادیاب خلخال فردا در چارچوب هفته هفتم لیگ دو فوتبال کشور به مصاف هم می‌روند.

سوت آغاز این دیدار از ساعت ۱۵ در ورزشگاه شهید سلیمانی بافق به صدا درمی آید.

فوتبالیست‌های یزدی با مربیگری ایمان رزاقی راد تاکنون موفق به کسب پیروزی در خانه نشده و به دنبال تحقق این مساله هستند.

این تیم هم اکنون با یک برد، چهار مساوی و یک باخت و کسب هفت امتیاز در جایگاه نهم جدول قرار دارد.

از آن سو هم پادیاب خلخال ۱۰ امتیازی بوده و در رده هفتم جدول ایستاده است.