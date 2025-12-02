پخش زنده
جلسه هماهنگی دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس با حضور معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان، برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عصر امروز (سهشنبه) جلسه هماهنگی شهرآورد تهران با حضور حجتالاسلام والمسلمین حسنخانی، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، قاسم ایماننژاد رئیس مرکز حراست وزارت ورزش و جوانان، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، مدیران عامل دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، مدیرکل روابط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ورزش و جوانان، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی، رئیس و دبیر سازمان لیگ، سخنگوی فدراسیون فوتبال، مسئولان برگزاری لیگ و شهرآورد تهران و مدیران کانون هواداران برگزار شد.
در این جلسه، معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی با اشاره به اهمیت فوتبال و گستره عظیم هواداران در کشور گفت: برای ساماندهی فضای عمومی ورزشگاهها جلسات منظم و موثری برگزار شده و با همکاری فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و باشگاهها، پیشرفتهای قابلتوجهی حاصل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین حسنخانی با قدردانی از تدابیر مدیران دو باشگاه در ایجاد فضایی حرفهای، آرام و همراه با احترام متقابل اظهار کرد: مطالبه هواداران استقلال و پرسپولیس، تماشای فوتبالی باکیفیت در فضایی سالم و محترمانه است. این مسابقه از نظر فنی ظرفیت آن را دارد که تصویری شایسته از فوتبال ایران در سطح آسیا ارائه کند. ذات هواداری همراه با هیجان، نشاط و شادابی است، اما انتظار میرود هواداران این شور و هیجان را در چارچوب اخلاق و احترام دنبال کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: سیاست اصلی وزارت ورزش و جوانان، برگزاری مسابقات فوتبال توسط جامعه فوتبال است. همچنین ساماندهی ورزشگاهها یکی از اولویتهای جدی وزیر محترم ورزش و جوانان است و با ادامه همکاری فدراسیون، سازمان لیگ و باشگاهها، هر روز شاهد شرایط بهتر و مطلوبتری برای هواداران خواهیم بود.
در ادامه، مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت ورزشگاه اراک برای میزبانی این دیدار ارائه کرد. همچنین مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ابراز امیدواری کرد که با همکاری دو باشگاه، فوتبال ایران روز جمعه بتواند نگاه فوتبال آسیا و جهان را بیش از پیش به خود جلب کند.
مدیران استقلال و پرسپولیس نیز ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، آخرین برنامهها و تمهیدات باشگاه خود را برای حضور در شهرآورد تشریح کردند.