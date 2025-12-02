به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان بردسکن، گفت: این طرح پس از سال‌ها پیگیری، با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد و تأمین تجهیزات پیشرفته چشم‌ پزشکی به مرحله اجرا رسید و یکی از مطالبات مهم مردم شهرستان محقق شد.

دکتر حسین امامیان، افزود: انجام رسمی جراحی‌های چشم‌ پزشکی در بیمارستان ولی‌عصر (عج) آغاز شد و این بیمارستان از این پس آماده ارائه خدمات تخصصی و انجام اعمال جراحی چشم برای بیماران است.

وی ادامه داد: با تجهیز و راه‌ اندازی بخش جراحی چشم در بیمارستان ولی‌عصر (عج)، شهرستان بردسکن پس از سال‌ها انتظار به خدمات تخصصی چشم‌پزشکی دست یافت؛ اقدامی که به گفته مسئولان، نقطه عطفی در ارتقای سطح درمان و کاهش مراجعه بیماران به شهر‌های دیگر محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: آغاز این خدمات علاوه بر ارتقای سطح درمان، موجب صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌های رفت‌ و آمد بیماران به شهر‌های همجوار و مراکز تخصصی بزرگ خواهد شد.

امامیان با قدردانی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی و نقش مؤثر مجمع خیرین سلامت در آماده‌سازی زیرساخت‌ها گفت: این همکاری نمونه‌ای موفق از مشارکت مجموعه‌های علمی، دولتی و مردمی برای توسعه عدالت در سلامت مناطق کمتر برخوردار است.

وی افزود: که اکنون دو متخصص چشم‌ پزشکی، دکتر مصطفی غفوری و دکتر مهدیه معینی، ارائه خدمات تخصصی چشم را در این مرکز بر عهده دارند و توسعه بیشتر این خدمات در برنامه‌های آینده قرار دارد.

وی ادامه داد: این روند، بردسکن را به یکی از مراکز ارائه خدمات تخصصی درمانی در منطقه تبدیل می کند و سطح سلامت عمومی مردم بیش از پیش ارتقا می دهد.