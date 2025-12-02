به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، قهرمانی لیگ برتر فوتسال جانبازان کشور، به نام پرافتخار خوزستان رقم خورد ، این مسابقات که به مدت چهار روز، از هفتم تا دهم آذرماه در مجموعه ورزشی کردان کرج برگزار شد، صحنه‌ای از اراده، همت و شکوه جانبازان سرافراز ایران بود.

شانزده تیم برتر کشور در این رقابت‌ها حضور یافتند و در نهایت، دیدار فینال میان دو تیم قدرتمند خوزستان و گلستان برگزار شد، در جدالی نفس‌گیر و پرهیجان، تیم خوزستان توانست با نتیجه یک بر صفر بر حریف غلبه کند و جام قهرمانی را به دیار مقاومت و ایثار ببرد.

این پیروزی، نه تنها یک افتخار ورزشی، بلکه نمادی از روحیه استوار جانبازان و یادگاری ماندگار در تاریخ ورزش کشور است.