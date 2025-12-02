به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین پارک‌موزه هنر کشور در مجموعه پردیس موزه‌ای رامسر ایجاد خواهد شد. این طرح ملی حاصل تفاهم‌نامه همکاری میان مؤسسه فرهنگی موزه‌ها و یکی از هلدینگ‌های زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است که به تازگی امضا شد.

حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزه‌ها، در مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت: این اقدام برای نخستین بار در کشور، پیوند میان گردشگری، طبیعت و هنر ایرانی را به شکلی ملموس ایجاد می‌کند.

وی افزود: پارک‌موزه هنر رامسر ترکیبی از فضاهای نمایشگاهی روباز، گالری‌های محیطی، کارگاه‌های هنری و مجموعه‌های آموزشی خواهد بود که با همکاری هنرمندان معاصر ایران طراحی می‌شود.

سلیمانی این طرح را الگویی نوین برای ایجاد فضاهای هنری در شهرهای توریستی دانست و اعلام کرد: این همکاری زمینه‌ساز اجرای طرح‌های مشابه در دیگر مقاصد گردشگری کشور از جمله شیراز، اصفهان و کیش خواهد بود.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز و طی مراحل مختلف به بهره‌برداری خواهد رسید.