نخستین پارکموزه هنر کشور در مجموعه پردیس موزهای رامسر ایجاد میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین پارکموزه هنر کشور در مجموعه پردیس موزهای رامسر ایجاد خواهد شد. این طرح ملی حاصل تفاهمنامه همکاری میان مؤسسه فرهنگی موزهها و یکی از هلدینگهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان است که به تازگی امضا شد.
حمیدرضا سلیمانی مدیرعامل مؤسسه فرهنگی موزهها، در مراسم امضای این تفاهمنامه گفت: این اقدام برای نخستین بار در کشور، پیوند میان گردشگری، طبیعت و هنر ایرانی را به شکلی ملموس ایجاد میکند.
وی افزود: پارکموزه هنر رامسر ترکیبی از فضاهای نمایشگاهی روباز، گالریهای محیطی، کارگاههای هنری و مجموعههای آموزشی خواهد بود که با همکاری هنرمندان معاصر ایران طراحی میشود.
سلیمانی این طرح را الگویی نوین برای ایجاد فضاهای هنری در شهرهای توریستی دانست و اعلام کرد: این همکاری زمینهساز اجرای طرحهای مشابه در دیگر مقاصد گردشگری کشور از جمله شیراز، اصفهان و کیش خواهد بود.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز و طی مراحل مختلف به بهرهبرداری خواهد رسید.