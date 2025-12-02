تکریم و معارفه مدیرکل اموال تملیکی قزوین؛ رفیعی جایگزین حیدری شد
مراسم تکریم و معارفه مدیرکل اموال تملیکی استان قزوین امروز برگزار شد. در این مراسم، عبدالوهاب حیدری تودیع و رفیعی به عنوان مدیرکل جدید این مجموعه معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین،
خلیلی خواه مدیرکل اقتصاد و دارایی استان در سخنانی اعلام کرد: اموال تملیکی طی سال گذشته ۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههایی همچون هواشناسی و جهاد کشاورزی در اختصاص انبار و محل استقرار، این اقدام را موجب تسهیل فعالیتهای سازمان در استان دانست و تأکید کرد: انبارداری اموال تملیکی باید هوشمند شود که تحقق آن نیازمند حمایت تهران است.
نورنژاد، معاون حقوقی اموال تملیکی کشور نیز گفت: این سازمان با ورود به حوزه فناوری و اطلاعات، طرحی را اجرا کرده که بر اساس آن تمامی کالاها شناسه دریافت میکنند تا میزان و تعداد کالاهای موجود در سطح کشور مشخص شود.
وی این طرح را گامی مهم در شفافسازی دانست و افزود: نگهداری صحیح کالاها در انبارهای اموال تملیکی اهمیت ویژه دارد و دستگاههای کاشف باید با قطعیت کالاهای قاچاق را ضبط کنند تا از آسیبهای ناشی از انبارداری و هزینههای تحمیلی جلوگیری شود.
احمدپور، معاون سیاسی استاندار قزوین نیز در این مراسم اظهار داشت: ایران امروز به عنوان یک قدرت منطقهای خار چشم مستکبران است.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه، گفت: مردم ایران در کنار سختیهای معیشتی پای نظام ایستادند و نتیجه آن عقبنشینی آمریکا و اسرائیل بود.
به گفته او، بیش از ۵۰ کشور منطقه و جهان نیز در حمایت از ایران مقابل اسرائیل ایستادهاند و جمهوری اسلامی ایران توانسته توازن قدرت را در منطقه ایجاد کند.
وی قاچاق کالا و سوخت را از چالشهای جدی اقتصاد کشور دانست و افزود: افزایش نرخ بنزین تا حد زیادی قاچاق سوخت را کنترل کرده است.
احمدپور همچنین قزوین را کریدور ارتباطی کشور معرفی کرد که مسیر قاچاق کالا از مرزها به ۱۳ استان از این منطقه میگذرد و همین امر موجب افزایش کشفیات در راههای استان شده است.
او تأکید کرد: ایستهای بازرسی در جریان جنگ ۱۲ روزه بخش زیادی از قاچاق را کنترل کردند و در حوزه زیرساختهای اداری نیز باید توجه ویژهای به اموال تملیکی صورت گیرد.