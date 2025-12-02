پخش زنده
امروز: -
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزستان هشدار مهگرفتگی در محورهای مواصلاتی استان را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان اعلام کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده و هشدارهای صادره از سوی هواشناسی، از اواخر وقت سهشنبه ۱۱ آذرماه تا اواسط وقت چهارشنبه ۱۲ آذرماه پدیده مهگرفتگی و کاهش دید افقی در محورهای مواصلاتی استان ایجاد خواهد شد.
این مرکز از رانندگان خواست ضمن مدیریت سرعت، رعایت فاصله طولی، توجه کامل به جلو، استفاده از چراغهای مهشکن و روشن نگهداشتن چراغها، نکات ایمنی رانندگی در شرایط مه را با دقت رعایت کنند.
گفتنی است هموطنان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها با سامانه ۲۴ ساعته ۱۴۱ تماس بگیرند.