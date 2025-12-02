دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در سفر یک‌روزه به اصفهان، از شهرک علمی و تحقیقاتی بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان را نمونه موفق زیست‌بوم علم و فناوری کشور توصیف کرد و گفت: شهرک با وجود سابقه طولانی سه دهه فعالیت، همچنان در مرز فناوری حرکت می‌کند و کارنامه‌ای موفق از نظر اثربخشی و عملکرد ارائه داده است.

علی باقر طاهری‌نیا با اشاره به اهمیت داده در مدیریت بحران آب گفت : برای مدیریت صحیح چنین‌ بحران‌هایی باید از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌ویژه در حوزه داده استفاده کرد.

به گفته وی بدون داده‌های کلان، تصمیم‌گیری‌ها شکننده و غیرقابل اتکاست به همین دلیل می‌توان تولید این داده‌های ارزشمند را از افتخارات زیست‌بوم فناوری کشور دانست.

طاهری‌نیا افزود: شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری حلقه واسط میان دانشگاه، صنعت، جامعه و دولت هستند و حمایت از آن‌ها باید در اولویت سیاست‌گذاری قرار گیرد.

وی گفت : امروز مانع‌زدایی مهم‌ترین نیاز فناوران است واگر در سیاست‌گذاری‌های کلان، نقطه اتکا برداشتن موانع از مسیر شرکت‌های خصوصی فناور باشد بزرگ‌ترین خدمت را به زیست‌بوم نوآوری و فناوری ارائه کرده‌ایم.