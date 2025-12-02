تمام ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها و مقاطع مختلف آموزشی در سراسر استان البرز فردا چهارشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۴ باز و طبق روال عادی فعال خواهند بود.

علی صفری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز و رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارش‌های دریافتی از اداره‌کل هواشناسی و اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان، برابر نظر کارشناسی اداره‌کل هواشناسی استان البرز و مخیط زیست و پیش‌بینی‌های صورت گرفته انتظار می‌رود میزان آلودگی در روزهای آینده کاهش پیدا کند. از این رو مدارس غیرحضوری نیست و ادارات با ظرفیت کامل فعالیت خواهند داشت. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز

وی درگفتگوبا خبرگزاری صداوسیمای البرز در تشریح مصوبات کمیته اضطرار آلودگی هوای استان البرز، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاه‌های اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، افزود: با توجه به شرایط جوی، انتظار داریم بخشی از آلاینده‌ها از سطح استان تخلیه شود. البته احتمال ورود آلاینده‌ها از منابع خارج از استان همچنان وجود دارد که در صورت بروز هرگونه تغییر، متعاقباً اطلاع‌رسانی و تدابیر جدید اتخاذ خواهد شد.

صفری در گفتگو با خبرگزاری صداوسیمای البرز تأکید کرد: با وجود شرایط بهتر هوا، فردا هیچ‌یک از مقاطع تحصیلی، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای خدماتی تعطیل نخواهند بود و مقررات ویژه ترافیکی جدیدی نیز اعمال نمی‌شود. با این حال از شهروندان می‌خواهیم توصیه‌های بهداشتی مرتبط با آلودگی هوا را رعایت کنند.

رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا درباره جزئیات مصوبات جلسه امروز گفت: جلوگیری از تردد خودروهای فاقد معاینه فنی که پلیس راهنمایی و رانندگی استان موظف است از تردد تمامی خودروهای شخصی، عمومی و دولتی فاقد معاینه فنی معتبر جلوگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.

او در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما البرز افزود: همچنین توقف فعالیت‌های عمرانی آلاینده در دستور کار قرار دارد از این رو از تمامی فعالیت‌هایی که موجب تشدید آلودگی هوا می‌شوند، از جمله ساخت‌وسازهای شهری و پروژه‌های عمرانی شهرداری‌ها، تا بهبود شرایط جلوگیری خواهد شد.

صفری از استقرار پایگاه‌های سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه‌ علوم پزشکی و جمعیت هلال‌احمر استان مکلف شد پایگاه‌های سیار اورژانس و هلال‌احمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.

این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.

او ضمن تأکید بر اینکه مرخصی ویژه برای مبتلایان به بیماری‌های قلبی و تنفسی از سوی مدیران ارشد آن واحد انجام خواهد شد، گفت: با درخواست مرخصی کارکنان دارای مشکلات قلبی و تنفسی، با تشخیص و تأیید واحد مربوطه موافقت خواهد شد.

صفری از تقویت و تطبیق فعالیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی خبر داد و اضافه کرد: ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل اتوبوسرانی، تاکسیرانی، مترو، قطار شهری و دیگر خطوط تحت پوشش شهرداری‌ها موظف‌اند با حداکثر توان عملیاتی و استفاده از ناوگان سالم، ساعات فعالیت خود را با ساعات اداری و آموزشی تطبیق دهند.

او تصریح کرد: ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی در فضای باز از دیگر مصوبات این کارگروه است که انتظار می‌رود اداره‌کل ورزش و جوانان استان اطلاع‌رسانی لازم را جهت توقف فعالیت‌های ورزشی انفرادی، گروهی و باشگاهی در فضای باز انجام دهد.

صفری گفت: همه دستگاه‌ها باید با جدیت وظایف تعیین‌شده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.