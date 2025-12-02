پخش زنده
شماری از خبرنگاران استان مرکزی در آیین افتتاح رسمی خط پرواز بومی در اراک، عازم مشهد مقدس شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ استاندار مرکزی در آیین افتتاح رسمی ایرلاین بومی «هواپیمایی مهر» در اراک گفت: با حضور مسئولان وزارت راه و شهرسازی، سازمان هواپیمایی کشوری و نمایندگان مردم، امروز یکی از خواستههای دیرینه مردم استان مرکزی محقق شد و ایرلاین بومی استان با نام «هواپیمایی مهر» رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.
مهدی زندیه وکیلی افزود: این ایرلاین با هواپیمای تازهخریداریشده خود که امروز برای نخستینبار رونمایی و افتتاح شد.
او گفت: اولین پرواز رسمی با حضور جمعی از خبرنگاران به مقصد مشهد مقدس انجام شد و خط پروازی نجف اشرف برای زائران عتبات عالیات نیز بهزودی راهاندازی خواهد شد.
زندیه وکیلی این را هم گفت که با آغاز به کار این ایرلاین، استان مرکزی برای نخستینبار صاحب ناوگان هوایی ملکی شده و امیدواریم که این اقدام زمینهساز توسعه هرچه بیشتر صنعت هوایی و افزایش دسترسی مردم استان به حملونقل هوایی پایدار و مقرونبهصرفه باشد.