به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ در پی تشدید شرایط اضطرار آلودگی هوا، حجت‌الاسلام علی سورانی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه به همراه رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان و فرمانده پاسگاه انتظامی ده سرخ از دو واحد ذوب و ریخته گری قطعات فولادی آلاینده محیط زیست ب سرزده بازدید کرد.

حجت‌الاسلام علی سورانی در این بازدید گفت: سلامت عموم مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و هیچ‌گونه سهل انگاری در این زمینه پذیرفته نیست.

وی با انتقاد از وضعیت زیست‌محیطی فعالیت واحد‌های آلاینده، تاکید کرد: صنایع شهرستان به مسئولیت‌های خود در قبال محیط زیست توجه جدی داشته باشند و از ایجاد هر نوع آلودگی در محیط پیرامونی خود جلوگیری به عمل آورند.

دادستان مبارکه همچنین تأکید کرد که یکی از واحد‌های صنعتی مورد بازدید بدون سیستم غبارگیر بوده و لازم است تا اطلاع بعدی تعطیل شود، اما کارخانه دوم ۱۵ روز فرصت دارد تا با نظارت اداره حفاظت محیط زیست شهرستان، درخصوص اصلاح غبارگیر موجود اقدام کند و در صورت رفع نکردن نواقص در زمان مقرر، نسبت به تعطیلی آن واحد صنعتی اقدام خواهد شد.