مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد: حدود ۴۴ هزار نفر در استان بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر هستند.

۴۴ هزار یزدی زیر پوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شیخی در نشست کارگزاران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر استان گفت: این صندوق یکی از صندوق‌های مفید در زیرمجموعه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است.

وی افزود: استان یزد ظرفیت‌های بسیار خوبی در این زمینه دارد چراکه بیش از ۹۰ درصد جمعیت استان تحت پوشش قانون کار هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در استان یزد حدود ۴۴ هزار نفر بیمه شده صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر هستند و حدود ۴ هزار و ۴۰۰ نفر هم مستمری می‌گیرند.

شیخی خاطرنشان کرد: ما در خصوص اطلاع رسانی همچنان ضعف داریم و امیدواریم بتوانیم مزیت‌های این صندوق را برای جامعه هدف تبیین کنیم.

معاون بیمه‌ای و هماهنگی امور استان‌های صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر هم اظهار داشت: این صندوق در سطح کشور حدود ۳ و نیم میلیون نفر عضو دارد و ۲۳۰ هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش دارد.

اکبرپور ادامه داد: در سطح کشور حدود ۸ میلیون نفر جامعه هدف داریم که امیدواریم بتوانیم این افراد را تحت پوشش این بیمه بیاوریم.

وی گفت: هدف ما این است که شرایط برخورداری از بیمه روستایی را برای جامعه هدف تبیین و به آنان اعلام کنیم که می‌توانید از معافیت ۷۰ درصدی دولت در پرداخت بیمه روستایی استفاده کنید.

گفتنی ۲۶ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر در استان یزد فعالیت دارند.