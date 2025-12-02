از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۳۰۰ میلیون تومان برای واکسینه کردن افراد در مقابل گزیدگی حیوانات در خور و بیابانک هزینه شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خوروبیابانک در جلسه کمیته کنترل جمعیت حیوانات ناقل و سگ‌های بلاصاحب گفت: مهم‌ترین معضل این حوزه، مشکلات ناشی از افزایش جمعیت سگ‌های ولگرد، شیوع بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان و نیز پیامد‌های افزایش جمعیت دامی است.

مرتضی غلامرضایی افزود: مردم می‌توانند با اطلاع‌رسانی به شبکه دامپزشکی و شهرداری، در اجرای برنامه‌های پیشگیرانه مشارکت مؤثری داشته باشند.

وی گفت: نظارت مستمر، جمع‌آوری و واکسیناسیون، آموزش‌های عمومی، افزایش همکاری بین دستگاهی و تأمین امکانات مورد نیاز از عوامل مهم برای اجرای موفق طرح کنترل حیوانات ناقل در شهرستان است.

غلامرضایی گفت: از ابتدای امسال تاکنون افزون بر ۳۰۰ میلیون تومان برای واکسینه کردن افراد در برابر گزیدگی حیوانات ناقل و بلاصاحب توسط شبکه بهداشت و درمان شهرستان هزینه شده است.

وی افزود: براساس گزارش‌ها ۷۲ درصد موارد حیوان‌گزیدگی مربوط به سگ و گربه‌های دارای صاحب است که ضرورت آموزش و نظارت بیشتر در این بخش را نشان می‌دهد.