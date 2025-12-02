معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ابلاغ بخشنامه جدید درباره هزینه قانونی تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ خبر داد.

معاون امور املاک و حدنگار سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: چنانچه ملک مورد درخواست نقشه ثبتی نداشته باشد یا نقشه ثبتی نیازمند اصلاح باشد، در این حالت هزینه تهیه نقشه نیز مطابق تعرفه اعلامی به عهده متقاضی خواهد بود.

کشاورز افزود: که اگر شهروندان بخواهند علاوه بر خدمات تبدیل سند از خدمات پستی هم استفاده کند، هزینه پستی به مبلغ حدود ۶۰ هزار تومان هم به این تعرفه‌ها اضافه خواهد شد.