به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این آیین که با حضور ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان، خانی دهیار روستای احمد آباد سفلی و سجاد قادری مدیر شرکت تولید ضبط و پخش ماشین درتکاب انجام شد از ۳ تن از معلولان روستا‌های بخش تخت سلیمان تجلیل شد.

ابوالحسن فتاحی بخشدار تخت سلیمان در دیدار با معلولین و خانواده‌های آنان گفت: معلولان باید فرصت یابند تا استعداد‌های خلاق هنری و فکری خود را رشد داده و آن را نه تنها برای منافع خود بلکه برای غنی سازی جامعه به کار گیرند.

فتاحی افزود: تشکیل جوامع خاص معلولان نیز می‌تواند پاسخگوی نیاز‌های آنان باشد، زیرا وجود چنین تشکیلاتی، موجب می‌شود تا افراد ضمن برخورداری از رابطه اجتماعی، استقلال اقتصادی، احترام اجتماعی، دسترسی به خدمات تخصصی خواهند توانست دیدگاه‌ها و ایده هایشان را مطرح و در مورد مسایل مربوط به زندگی خود تصمیم گیری کنند.

در این دیدار‌ها مدیر یک واحد تولیدی هدایایی به معلولان اهدا کرد.