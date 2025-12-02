پخش زنده
برای بازآفرینی ۹۳ هکتار از بافت فرسوده شهری خوروبیابانک حدود ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ رییس اداره راه و شهرسازی شهرستان خور و بیابانک گفت: از این مجموع ۴۶ هکتار شهر خور، ۲۲ هکتار شهر جندق و ۲۵ هکتار شهر فرخی در وضعیت فرسوده قرار دارد.
ابوالفضل آقا در جلسه بازآفرینی شهری خور و بیابانک افزود: در کنار کمکهای دولتی با همکاری شهرداریها، سرمایهگذاران و مشارکت مردم، میتوانیم بخشهای مهمی از بافتهای فرسوده را بازسازی و به محلههایی پویا و آباد تبدیل کنیم.