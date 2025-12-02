به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،بهرام سرمست در مراسم تکریم و معارفه مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با اشاره به کارنامه موفق استان در زمینه آرامش محیط‌های کارگری گفت:در کنار این آرامش به پویایی، خلاقیت و مهارت نیاز داریم.

وی با تاکید بر ضرورت تنظیم گری فعال در بازار کار استان اظهار کرد: هر چند آذربایجان شرقی به لحاظ نرخ بیکاری پایین‌تر از میانگین کشوری است، همین میزان بیکاری هم با توجه به غنای صنعتی و فرهنگ کار استان مورد پذیرش نیست.

سرمست با اشاره به ناترازی موجود در بازار کار استان (بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی و فقدان کارگر ماهر) تاکید کرد: باید بین نیروی کار و نیاز واحد‌های تولید تناسب ایجاد شود.

وی مهارت آفرینی دانشگاه‌ها را از الزامات عصر معاصر دانست و گفت: دانشگاه‌ها در جذب دانشجو به نیاز بازار کار توجه کنند.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت خاطرنشان کرد: واحد‌های تولیدی از نیروی کار ماهر استقبال می‌کنند.

وی همچنین از تدوین برنامه سه ساله برای بخش تعاون استان خبر داد و گفت:در زمینه روابط کار آسیب‌های جدی داشتیم و نیازمند تثبیت محیط کار و حکمرانی شفاف و ناظرانه به خصوص در زمینه پرونده‌های روابط کار و مشاغل سخت و زیان آور هستیم.

وی گفت: باید از تعاونی‌های سنتی فاصله بگیریم و به سمت تعاونی‌های دانش بنیان و توسعه محور حرکت کنیم.

سرمست گفت:ارتقای سطح رفاه کارگران در راستای تاکید دکتر پزشکیان با رویکرد هدفمندی و عدالت در خدمات و جلوگیری از موازی کار دنبال می‌شود.

وی شناسایی جامعه هدف و تمرکز بر خانواده‌های در معرض آسیب را ضروری دانست و گفت: در کنار حمایت از سرمایه گذاری برای تولید و اشتغال، تامین مسکن کارگری در کنار شهرک‌های صنعتی مورد توجه استان است.

پروانه رضایی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: معاونت روابط کار نیازمند مشارکت شرکای اجتماعی است و به خصوص در شرایط کنونی اقتصادی کارگر و کارفرما باید در تصمیم گیری‌ها نقش خود را ایفا کنند.

رضایی با اشاره به اینکه سال گذشته ۲ هزار نفر و امسال چهار هزار نفر مشمول استفاده از قانون سخت و زیان آور شدند و ۱۷ هزار پرونده ورودی شکایت داشتیم گفت:در این صورت رابطه کار و اشتغال تنظیم نخواهد شد.

وی گفت:برای تثبیت شغلی و ارتقای سطح زندگی کارگران نیازمند کارفرمای قوی هستیم.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خود تنظیمی را ویژگی آذربایجان شرقی دانست و گفت:درصدد هستیم تحول در روابط کار را از تبریز شروع کنیم.

وی اظهار کرد: رویکرد ما توافق و پیمان‌های دسته جمعی است.

وی با بیان اینکه نگاه جهانی به آینده کار و کارگر تغییر کرده و ما هم باید برنامه ریزی لازم را برای هدایت نیروی کار داشته باشیم خاطرنشان کرد: مشکل عمده کارفرما‌ها همین موضوع عناوین شغلی برای بهره مندی از مزایای قانون سخت و زیان آور است.

گفتنی است در این مراسم بهزاد غفاری به عنوان مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان آذربایجان شرقی معرفی و از خدمات حسین فتحی تجلیل شد.

غفاری پیش از این در استان البرز به عنوان مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فعالیت می‌کرد.