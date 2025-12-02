اداره کل هواشناسی اصفهان نسبت به استمرار شرایط پایداری و رکود نسبی جو در مناطق مرکزی و صنعتی استان تا اواسط هفته پیش رو هشدار سطح زرد صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز اصفهان ؛ بنا بر اعلام اداره کل هواشناسی اصفهان، کاهش کیفیت هوا طی هفته آینده در مناطق مرکزی استان اصفهان، شاهین شهر و میمه، فرودگاه اصفهان، کبوتر آباد، لنجان (زرین شهر)، مبارکه، نجف آباد، اصفهان و برخوار (دولت آباد) ادامه دارد.

هواشناسی اصفهان نسبت به افزایش غلظت آلاینده‌ها، کاهش کیفیت هوا هشدار داده و افزوده است که شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای گروه‌های حساس و در صورت مهار نشدن منابع آلاینده ثابت و متحرک در مناطق پرتردد و صنعتی در حد ناسالم برای همه گروه‌ها (وضعیت قرمز) افزایش خواهد یافت.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیر ضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای گروه‌های حساس و کنترل و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی توسط دستگاه‌های ذی ربط به منظور اتخاذ تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.