به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس بیگدلی، نماینده تاکستان در مجلس با بیان اینکه طی ۳ هفته استقرار در وزارت جهاد کشاورزی جلسات متعددی با مسئولان و فعالان بازار نهاده‌های دامی برگزار شده است، اظهار داشت: نمایندگان تشکل ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط با نهاده‌های دامی و صنایع دام و طیور اطلاعات و گزارش‌های خوبی در زمینه واردات و توزیع نهاده‌ها ارائه کردند و تیم کارشناسی هیئت در حال تهیه گزارشات تکمیلی از دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و دیوان محاسبات است.

وی افزود: پس از دریافت گزارش‌های تکمیلی، اقدامات بعدی از جمله بازدید میدانی از مراکز نگهداری و توزیع نهاده‌ها و واحد‌های تولیدی انجام خواهد شد.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در بازار نهاده‌های دامی در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه بازارگاه اظهار داشت: اظهارات و گزارش‌های تولیدکنندگان و صاحبان واحد‌های دام و طیور که در کف میدان هستند، دال بر این است که سیستم توزیع در سامانه بازارگاه کاملا باگ دارد و دچار اشکالات اساسی است.

بیگدلی با بیان اینکه ما شاهد وقوع فساد و رانت در سامانه بازارگاه هستیم، درباره راهکار‌های رفع این مفسده گفت: اعتقاد ما این است که باید یکپارچه سازی صورت گیرد و اتصال سامانه بازارگاه به سامانه‌های جامع تجارت، انبار‌ها و کشتارگاه‌ها صورت پذریرد تا بتوانیم از فساد موجود و تبعاتی مانند اختلاف قیمت نهاده در بازارگاه و بازار آزاد جلوگیری کنیم.

وی همچنین از توافق برای تشکیل شعبه ویژه‌ای توسط دادستانی برای رسیدگی به این پرونده خبر داد و گفت: در مسیر مبارزه با فساد، هیچ تعارف و ملاحظه‌ای با هیچ فرد یا گروهی نداریم و در صورت کشف هرگونه تخلفی برابر قانون عمل خواهیم کرد.