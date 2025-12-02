پخش زنده
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در منزل شهید امید کاظمیزاده، از شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، ستار هاشمی در ادامه سفر خود به استان کرمان، ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری شهدا، خانوادههای معظم آنان را سرمایههای معنوی کشور دانست و بر ضرورت پاسداشت یاد و خاطره شهیدان تأکید کرد.
وزیر ارتباطات با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا اظهار داشت: ادای احترام به مقام شهدا در سفرهای استانی، وظیفه ماست و در مسیر خدمترسانی به خانوادههای این عزیزان و ترویج فرهنگ ایثار، از همه توان خود بهره خواهیم گرفت.
استاندار کرمان نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا گفت: اگرچه در جنگ ۱۲ روزه، استان کرمان مورد حمله مستقیم قرار نگرفت، اما ۱۴ شهید گرانقدر از این استان در دفاع از میهن تقدیم انقلاب و نظام شد.