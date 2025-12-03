شهروند خبرنگار
شهروند خبرنگار
آرشیو
امروز:
-
صفحه نخست
سیاسی
اقتصادی
اجتماعی
علمی و فرهنگی
استانها
بین الملل
ورزشی
عکس
فیلم
شهروندخبرنگار
رویداد
منوی سرویسها
Toggle navigation
پخش زنده
امروز:
-
پخش زنده
نسخه اصلی
کد خبر:
۵۶۴۳۴۸۵
تاریخ انتشار:
۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۰۵:۰۰
کهگیلویه و بویراحمد
»
اجتماعی
اجرای پویش کاشت نهال همزمان با سراسر کشور از عرصههای منابع طبیعی بویراحمد
امسال ۶۹ هزار اصله نهال برای توسعه جنگلها در نهالستان های شهرستان بویراحمد تولید شد.
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
<div id="video-display-embed-code_55583302"><script type="text/JavaScript" src="https://www.iribnews.ir/fa/news/play/embed/5643485/55583302?width=600&height=350"></script></div>
منبع:
خبرگزاری صدا و سیما
کپی لینک
بازدید از صفحه اول
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
گزارش خطا
X
Share
Telegram
Google Plus
Linkdin
ایتا
سروش
عضویت در خبرنامه
نظر شما