در دیدار استاندار آذربایجانغربی با رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل یکی از شرکتهای هواپیمایی مسیرهای پیشنهادی برای توسعه پروازهای داخلی و خارجی بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی با سیامند عبدالهزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشمایر دیدار و گفتوگو کرد.
استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با تشریح پتانسیلهای اقتصادی، گردشگری و مرزی استان، گفت: توسعه حملونقل هوایی و برقراری پروازهای خارجی و همچنین ایجاد مسیرهای جدید داخلی، از نیازهای ضروری آذربایجانغربی است.
مدیرعامل شرکت هواپیمایی قشمایر نیز برای ایجاد مسیرهای جدید پروازی در داخل کشور از فرودگاه ارومیه قول مساعد داده و افزود: بهای تمامشده هر سِت پروازی در مسیرهای بینالمللی بررسی شده و نتیجه نهایی برای تصمیمگیری و برنامهریزی جهت برقراری پرواز به فرودگاه ارومیه اعلام میشود.
در این جلسه مسیرهای پیشنهادی برای توسعه پروازهای داخلی و خارجی برای آذربایجانغربی مورد بررسی قرار گرفت.