پخش زنده
امروز: -
پلیس بلژیک، دفتر سرویس اقدام خارجی اروپا را برای بررسی پروندههای دوره ریاست فردریکا موگرینی بازرسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از یورونیوز، پلیس بلژیک در چارچوب یک تحقیقات ضدفساد، دفتر سرویس اقدام خارجی اروپا، بازوی دیپلماسی اتحادیه اروپا را مورد بازرسی قرار داد.
ساختمان «کالج اروپا» در شهر بروژ که از نهادهای اتحادیه اروپا تأمین مالی میشود نیز همزمان با این عملیات تفتیش شد.
خانههای شخصی چند فرد در بلژیک نیز جستوجو شده و سه نفر بازداشت شدهاند.
این اقدامات بنا به درخواست «دادستانی عمومی اروپا» انجام شده که در حال تحقیق درباره احتمال وقوع تخلف در یک پروژه آموزشی اتحادیه اروپا برای دیپلماتهای جوان است.
بر اساس بیانیه دادستانی عمومی اروپا، محور تحقیقات «آکادمی دیپلماتیک اتحادیه اروپا» است.
بر اساس این گزارش، دورهای ۹ ماهه برای آموزش دیپلماتهای تازهکار، طی سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲، در قالب یک مناقصه اتحادیه اروپا به کالج اروپا واگذار شده است.
مقامهای اروپایی در حال بررسی این موضوع هستند که آیا سرویس اقدام خارجی اروپا با اشتراکگذاری اطلاعات با کالج اروپا، پیش از اعلام نتیجه مناقصه، قوانین مربوط به مناقصههای اتحادیه را نقض کرده است یا خیر.
یک سخنگوی اتحادیه اروپا با تأیید حضور پلیس در ساختمان سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا، گفت: این بازرسیها به فعالیتهایی مربوط میشود که در دوره قبلی انجام شده است.
وی از توضیح درباره اینکه آیا سه فرد بازداشتشده از کارکنان اتحادیه اروپا هستند، خودداری کرد.
موگرینی رئیس فعلی کالج اروپا است؛ دیپلماتی که بین سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ مسئول سرویس اقدام خارجی اروپا بود. پس از او «جوزپ بورل» و سپس «کایا کالاس» در دسامبر ۲۰۲۴ (دیماه ۱۴۰۳) این سمت را بر عهده گرفتند.
در بیانیه عمومی اروپا آمده است که «ظن قوی» وجود دارد مبنی بر اینکه قواعد «رقابت سالم» در روند مناقصه نقض شده و «اطلاعات محرمانه» مربوط به فرآیند خرید با یکی از نامزدهای شرکتکننده در مناقصه به اشتراک گذاشته شده است.
بر اساس این بیانیه، این موارد میتواند مصداق «تقلب در مناقصه»، «فساد»، «تضاد منافع» و «نقض محرمانگی حرفهای» باشد. دادستانی عمومی اروپا تأکید کرده است که تحقیقات برای روشنشدن ابعاد پرونده و بررسی وقوع هرگونه جرم احتمالی ادامه دارد.