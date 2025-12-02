وزیر ارتباطات در دیدار با دانشگاهیان کرمان، در تشریح برنامه‌های این وزارتخانه برای همکاری با صنایع بزرگ استان گفت:هوشمندسازی زنجیره کامل فعالیت‌های صنعتی از معدن تا تولید، ضرورت فوری است و هرگونه تأخیر در این مسیر، عملاً به ادامه خام‌فروشی منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در ادامه برنامه‌های روز دوم سفر خود به استان کرمان با حضور در جمع دانشگاهیان و استادان استان کرمان در دانشگاه شهید باهنر ، بر نقش بی‌بدیل دانشگاه‌ها در هدایت کشور در عصر تحول دیجیتال تأکید کرد و این مأموریت را ضرورتی راهبردی برای آینده ایران دانست.

وی با اشاره به جایگاه علمی استان کرمان و نقش دانشگاهیان در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان اعلام کرد: دانشگاه‌ها در قلب سیاست‌گذاری فناوری قرار دارند و وزارت ارتباطات رویکرد حمایتی خود نسبت به ظرفیت‌های نخبگانی را تقویت می‌کند.

ضرورت بازنگری در سیاست‌های محدودسازی اینترنت

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود به جلسات اخیر با فعالان زیست‌بوم دیجیتال کشور اشاره کرد و گفت: فعالان شاخص اقتصاد دیجیتال، از جمله شرکت‌های بزرگ پلتفرمی، در نشست‌های مشترک خود با دولت بر نیاز فوری کشور به اینترنت باکیفیت و بدون محدودیت تأکید کرده‌اند.

وی اعلام کرد: محدودسازی‌ها نه‌تنها کمکی به پلتفرم‌ها نکرده، بلکه آسیب‌هایی جدی ایجاد کرده و حتی در حوزه امنیت سایبری موجب افزایش مخاطرات شده است.

به گفته وزیر ارتباطات بررسی‌های میدانی وزارت ارتباطات نشان می‌دهد که مسدودسازی‌ها می‌تواند خود به عاملی ضد امنیتی تبدیل شود و زمینه فریب کاربران و افزایش کلاهبرداری در بستر‌های غیررسمی را به‌وجود آورد.

هاشمی ادامه داد: خروج بسیاری از موتور‌های جست‌وجوی معتبر و سامانه‌های هوشمند از دسترس کاربران ایرانی، مسیر سوءاستفاده مهاجمان سایبری را هموار کرده است و اکنون ضرورت دارد دانشگاهیان در تحلیل و حل این مسئله مشارکت جدی داشته باشند.

کرمان؛ پیشتاز بالقوه اقتصاد دیجیتال کشور

وزیر ارتباطات با اشاره به جایگاه تاریخی، نخبگانی و صنعتی استان کرمان اعلام کرد: این استان با برخورداری از شخصیت‌های برجسته ملی، زیرساخت‌های دانشگاهی قدرتمند و صنایع بزرگ معدنی و انرژی، ظرفیت دارد به یکی از محور‌های تحول دیجیتال کشور تبدیل شود.

او تأکید کرد: وزارت ارتباطات برای حمایت حداکثری از ظرفیت نخبگانی استان و توسعه پروژه‌های تحول دیجیتال در کرمان آمادگی کامل دارد.

وزیر ارتباطات با اشاره به عملکرد استاندار کرمان؛ گفت: تجربه مدیریتی موفق استان در حوزه فناوری فرصتی مغتنم برای تبدیل کرمان به الگوی ملی در پیاده‌سازی سیاست‌های اقتصاد دیجیتال است.

هوشمندسازی صنایع و ضرورت کاهش اتکا به خام‌فروشی

هاشمی در تشریح برنامه‌های وزارت ارتباطات برای همکاری با صنایع بزرگ استان گفت: هوشمندسازی صنایع، از معادن تا زنجیره تولید، ضرورتی فوری است و تعلل در این حوزه معادل ادامه خام‌فروشی است.

به گفته وی، وزارت ارتباطات تفاهم‌نامه مشترکی با ایمیدرو منعقد کرده و کرمان می‌تواند نخستین پایلوت ملی برای هوشمندسازی معادن و صنایع سنگین باشد.

وزیر ارتباطات افزود: مطالعات جهانی نشان می‌دهد هوشمندسازی می‌تواند مصرف انرژی در صنایع را بین پانزده تا بیست‌وپنج درصد کاهش دهد و این امر در شرایط ناترازی انرژی کشور یک ضرورت جدی محسوب می‌شود.

توسعه کشاورزی هوشمند و مدیریت منابع آب

هاشمی همچنین به ظرفیت‌های استان در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: اقداماتی که در حوزه محصولات گلخانه‌ای و برنامه‌های پارک علم و فناوری کرمان انجام شده، زمینه‌ای مناسب برای توسعه کشاورزی هوشمند و مدیریت منابع آب است.

او اعلام کرد: وزارت ارتباطات از طرح‌های مرتبط با مدیریت هوشمند آب و توسعه فناوری‌های نوین در بخش کشاورزی حمایت می‌کند.

تأکید بر پیوند ساختاری دانشگاه و صنعت

وزیر ارتباطات یکی از چالش‌های همکاری صنعت و دانشگاه را پویایی و تغییرپذیری نیروی انسانی دانشگاه‌ها دانست و گفت: استمرار همکاری‌ها نیازمند تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان دانشگاهی است تا پروژه‌ها ماهیت بلندمدت و صنعتی پیدا کنند.

او افزود: تجربه پژوهشگاه‌های وزارت ارتباطات نشان می‌دهد استفاده از ظرفیت استادان در قالب همکاری‌های ساختارمند می‌تواند آورده‌های علمی و اجرایی مهمی برای کشور به همراه داشته باشد.

وزیر ارتباطات درباره درخواست راه‌اندازی زیرساخت هوش مصنوعی در این جلسه نیز پیشنهاد داد که اگر کنسرسیومی به عنوان اپراتور هوش مصنوعی در استان شکل بگیرد وزارت ارتباطات حتما حمایت می‌کند.

برنامه وزارت ارتباطات برای تقویت زیرساخت اینترنت دانشگاه‌ها

وزیر ارتباطات اعلام کرد: دانشگاه‌های استان کرمان باید به بهترین و پایدارترین زیرساخت‌های ارتباطی مجهز شوند.

وی به تیم فنی وزارتخانه مأموریت داد تا برنامه ارتقای سرویس‌های ارتباطی دانشگاه‌های استان را با اولویت دسترسی پرظرفیت و پایدار پیگیری کنند و در این خصوص زمان‌بندی مشخص ارائه دهند.

در ابتدای این جلسه، استادان دانشگاه و رؤسای مراکز و دانشگاه‌های استان کرمان نیز موضوعاتی را در حوزه‌های مختلف مطرح کردند.

ارجاع راه‌اندازی آزمایشگاه مرجع ملی و منطقه‌ای پهپاد و پروژه‌های مرتبط به دانشگاه کرمان، تربیت و آموزش نیروی انسانی، تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاه، تسریع در توسعه هوش مصنوعی، تجهیز آزمایشگاه هوش مصنوعی دانشگاه، تعدیل هزینه‌های دسترسی به اینترنت، رفع فیلتر اینترنت در دانشگاه و رفع مشکلات فیلترینگ اینترنت، از جمله موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد.