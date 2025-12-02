پخش زنده
مقام علمی کنوانسیون CITES در ایران بر ضرورت حضور فعالتر کشور در این نهاد بینالمللی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما اصغر مبارکی، مقام علمی کنوانسیون CITES در ایران، با بیان اینکه تقریباً تمام کشورهای جهان عضو این کنوانسیون هستند، نقش آن را در جلوگیری از برداشتهای غیرقانونی و بیرویه گونههای جانوری و گیاهی بسیار حیاتی دانست. او توضیح داد که مدیریت تجارت حیاتوحش در سایتیس بر اساس سه ضمیمه انجام میشود که در ضمیمه یک تجارت تجاری گونههای حساس کاملاً ممنوع است، در ضمیمه دو تجارت با صدور مجوز کنترلشده انجام میشود و ضمیمه سه به درخواست کشورها برای کنترل داخلی ثبت میشود.
وی روند ثبت یا تغییر وضعیت گونهها در ضمائم را فرایندی تخصصی، مستند و مبتنی بر دادههای علمی عنوان کرد و گفت: تصمیمات اجلاس COP درباره جابهجایی گونهها میتواند پیامدهای زیستمحیطی، اقتصادی و سیاسی گستردهای داشته باشد.
مبارکی با اشاره به موفقیتهای ایران در ثبت گونههای بومی مانند سمندر لرستانی و افعی دمعنکبوتی، از بررسی چند طرح نامه جدید در نشست امسال خبر داد که از جمله آنها پیشنهاد انتقال شاهین از ضمیمه یک به ضمیمه دو است؛ پیشنهادی که پیشتر نیز با مخالفت ایران و برخی کشورها روبهرو شده بود.
او در پایان تأکید کرد ارائه گزارشهای سالانه، صدور مجوزهای استاندارد، پرداخت حق عضویت و تقویت تیم کارشناسی از مهمترین وظایف کشور در چارچوب این کنوانسیون است و ایران در تلاش است نقش فعالتری ایفا کند.