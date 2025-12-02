فرشته اقتداری، در مسابقات رنکینگ جهانی هند اولین دیدار خود مقابل نماینده میزبان را با برتری به پایان رساند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، فرشته اقتداری، اسکواش باز کیش و نماینده ایران در مسابقات رنکینگ جهانی، با جایزه ۱۵ هزار دلاری به میزبانی شهر چنای هند در حال رقابت با حریفان است.

فرشته اقتداری، در نخستین دیدار مقابل آنجالی سموال، بازیکن هندی سه بر یک به برتری رسید.

اقتداری با رتبه ۲۳۸ موفق شد سموال هندی با رتبه ۱۵۷ دنیا را شکست دهد.

فرشته اقتداری، اسکواش باز کیش، در دومین دیدار خود امروز به مصاف چینگ هی فونگ از هنگ‌کنگ با رتبه ۹۸ می‌رود و در صورت پیروزی این دیدار به جمع ۸ نفر برتر رقابت‌ها راه خواهد یافت.