مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد گفت: آذربایجانغربی در روند شناسایی نیازمندان، ثبت خدمات و مدیریت منابع مردمی پیشرو است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی کمیته امداد گفت: آذربایجانغربی به عنوان یکی از استانهای پیشرو در بهرهبرداری از سامانه هوشمند «راه نیکان»، توانسته با استفاده از فناوریهای نوین، روند شناسایی نیازمندان، ثبت خدمات و مدیریت منابع مردمی را شفاف، دقیق و یکپارچه کند.
کوهساری با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از فناوریهای نوین در فعالیتهای خیرخواهانه اظهار کرد: یکی از مهمترین نیازهای گروههای مردمی، مدیریت دقیق و عادلانه منابعی است که خیرین در اختیار مراکز نیکوکاری قرار میدهند.
وی افزود: امانتداری در قبال این منابع و رساندن آنها به نیازمندان واقعی از اولویتهای اصلی کمیته امداد است که سامانه «راه نیکان» میتواند تحقق آن را تسهیل کند.
مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی و موسسات خیریه کمیته امدادامام خمینی (ره)، با بیان اینکه یکی از چالشهای گذشته، تکرار خدمات و نبود یک بستر واحد برای ثبت اطلاعات بود، اظهار کرد: این سامانه بهگونهای طراحی شده که از هرگونه ارائه خدمت تکراری جلوگیری کند و شفافیت کامل در توزیع کمکها ایجاد شود.
وی تصریح کرد: پیش از این فعالیتها عمدتاً از طریق سامانهها و ابزارهای قدیمی یا شبکههای مجازی انجام میشد، اما اکنون با بهرهمندی از فناوری روز، امکان مدیریت هوشمند و ساماندهی دقیق اطلاعات فراهم شده است.
کوهساری گفت: در سامانه راهنیکان، تمام کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین بهصورت دقیق ثبت میشود و مشخص است که هر کمک توسط چه فردی ارائه شده و در چه حوزهای هزینه شده است و همچنین اطلاعات نیازمندانی که به مراکز نیکوکاری مراجعه میکنند، همراه با نوع نیاز و خدمتی که دریافت کردهاند در سامانه ثبت میشود تا روند ارائه خدمت شفاف، منظم و قابل پیگیری باشد.
مدیرکل هماهنگی شبکههای مردمی و موسسات خیریه کمیته امدادامام خمینی (ره) اضافه کرد: در این سامانه ورودیها و خروجیهای منابع بهصورت «نظیر به نظیر» مشخص است و بهوضوح دیده میشود که چه فردی از چه خدماتی در حوزههای حمایتی، معیشتی، فرهنگی، آموزشی یا اشتغال بهره برده است.
وی تصریح کرد: بر اساس طراحی سامانه، هر خانواده صرفاً بر اساس نیاز واقعی و در شش سبد خدماتی تعریفشده میتواند خدمات دریافت کند و در صورت مراجعه به مراکز مختلف داخل یا خارج از استان، با ثبت کد ملی، کارتکس خدمات قبلی آنها برای اعضای هیئت امنا قابل مشاهده است.
کوهساری گفت: این قابلیت باعث میشود که هیچ خدمتی بیش از یکبار به یک خانواده ارائه نشود، مگر در صورتی که نیاز واقعی آنها بر اساس مستندات تأیید شده باشد مثلا اگر یک خانواده یخچال دریافت کرده باشد، سامانه اجازه ثبت خدمت مشابه برای همسر یا فرزندان آن خانواده را صادر نخواهد کرد، مگر آنکه نیاز جدید و مستند مطرح شود.
وی با اشاره به اینکه آذربایجانغربی از استانهای پیشرو در اجرای این سامانه است، گفت: امروز در بازدیدهای انجامشده مشاهده شد که ثبت اطلاعات خیران و نیازمندان در این نرمافزار بهصورت دقیق انجام میشود و روند خدمترسانی بهمراتب روانتر و هدفمندتر شده است.
کوهساری همچنین از برنامههای توسعهای این سامانه خبر داد و عنوان کرد: سامانه راه نیکان از اول دیماه بهطور رسمی آغاز به کار کرده و در ماههای آینده قابلیتهای جدیدی به آن افزوده خواهد شد تا بتواند در تمامی حوزهها پاسخگوی نیاز مراکز نیکوکاری باشد و هدف اصلی این است که مراکز بتوانند خدمات دقیقتر و اثربخشتری به خانوادههای نیازمند ارائه دهند و با همراهی خیرین، دامنه حمایتها توسعه یابد.
وی در پایان سامانه راه نیکان را «اتاق شیشهای و شفاف» کمیته امداد در حوزه فعالیتهای مردمی توصیف کرد و افزود: اکنون این سامانه در همه استانهای کشور اجرا شده و مراکز نیکوکاری از خدمات آن بهرهمند هستند.