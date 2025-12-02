به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرهنگ نصیر ابدالی فرد گفت: درپی وقوع چندفقره سرقت ازاماکن دولتی وخصوصی این شهرستان موضوع، به صورت ویژه دردستور کارماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود:ماموران کلانتری ۱۳ با انجام اقدامات فنی و گشت‌زنی هدفمند سارق اماکن دولتی را شناسایی و در اقدامی غافلگیرانه او را دستگیر کردند. متهم پس ازانتقال به مقر پلیس در تحقیقات به‌عمل آده به ۵ فقره سرقت اماکن دولتی و خصوصی اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی گتوند بیان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.