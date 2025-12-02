به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ صمدی، فرماندار چهاربرج، در نشست بررسی مشکلات تعاونی‌های فرشبافان شهرستان، بر اهمیت احیای صنعت فرشبافی و حمایت از تعاونی‌ها تأکید کرد.

این جلسه با حضور روسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صمت و جمعی از مدیران و نمایندگان تعاونی‌ها برگزار شد.

فرماندار چهاربرج با اشاره به تأثیر خشکسالی‌های اخیر بر زندگی مردم، فرشبافی را فرصتی مناسب برای تأمین معیشت خانوار‌ها دانست و گفت: «احیای این صنعت و انتقال آن به نسل‌های جدید ضروری است و باید از مهارت و تجربه موجود در منطقه حداکثر استفاده شود.»

وی همچنین با یادآوری سابقه دیرینه شهرستان در تولید فرش دستباف، حمایت از صنایع کوچک، مشاغل خانگی و بانوان را از اولویت‌های اصلی دولت و استاندار محترم عنوان کرد و افزود: «فرش دستباف ظرفیت قابل توجهی برای ایجاد اشتغال دارد و فرمانداری از توسعه این حوزه پشتیبانی خواهد کرد.»

در این نشست، رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهکار‌های حمایتی از جمله تسهیلات، آموزش‌ها و برنامه‌های توانمندسازی تعاونی‌ها را تشریح کرد و بر اهمیت بازاریابی، تأمین مواد اولیه و فروش محصولات تأکید نمود.