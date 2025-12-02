پخش زنده
امروز: -
همزمان با«هفته پژوهش»، دانشگاه زنجان میزبان نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فنبازار استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مراسم افتتاحیه نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فنبازار استان زنجان در دانشگاه زنجان برگزار شد. این نمایشگاه همزمان با شروع برنامههای هفته پژوهش، با حضور پژوهشگران، دانشگاهیان و فعالان صنعتی گشایش یافت.
در این نمایشگاه که برای نخستینبار در فضای دانشگاه برگزار شده، مجموعهای از دستاوردها، فناوریها و طرحهای نوآورانه ارائه شده است.
مسئولان برگزارکننده اعلام کردند هدف از برپایی نمایشگاه، ایجاد ارتباط نزدیکتر میان دانشجویان، دانشآموزان و فعالان حوزه فناوری با ظرفیتهای علمی و صنعتی استان است.
پس از افتتاح نمایشگاه، آیین تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان نیز برگزار شد. در این مراسم، مسئولان بر اهمیت علم و آگاهی بهعنوان مؤثرترین ابزار مقابله با تهدیدهای بشری تأکید کردند.
نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن بازار استان زنجان به مدت سه روز تا چهارشنبه ۱۲ آذر برگزار می شود