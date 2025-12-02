پخش زنده
برداشت پنبه از ۱۷۰۰ هکتار سطح زیر کشت این محصول آغاز و تا اواسط دی ماه ادامه دارد و پیش بینی میشود ۵ هزارتن وش پنبه برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،مدیر جهاد کشاورزی ارزوئیه گفت پیش بینی می شوداز هر هکتار بطور متوسط بین ۶ تا ۷ تن وش پنبه برداشت شود.
حمزه افزود:عملیات برداشت توسط نیروی انسانی و ماشینهای برداشت (کمباین) انجام میشود وبا توجه به شرایط بحران کم آبی پنبه بهترین محصول برای کشت جایگزین و مقاوم و مقرون و به صرفه وش پنیه است.
وی بیان کرد:چند سالی بود کشت پنبه در منطقه ارزوئیه بشدت کاهش اما امسال با تدابیر جهاد کشاورزی جان،رونقی تازه گرفته است.
مدیر جهار کشاورزی ارزوئیه گفت:در طول زمان مراحل کاشت تا برداشت و حمل به کارخانجات پنبه پاک کنی تقریبا بیش ۷۰۰ نفر بصورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول به کارند.
وی بیان کرد:پیش بینی می شود امسال بیش از پنج هزارتن وش پنبه تولید که پس از بسته بندی به شکل هر واحد با نام عدل روانه بازارهای داخلی از جمله ریسندگی و بافندگی میشود.
از ویژگیهای خاص و بارز پنبه ارزوئیه طول بلند الیاف و سپیدی شفاف وش آنست.