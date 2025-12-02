پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کابل؛ نمایشگاه دارویی صحت افغان امروز در کابل با حضور چهل شرکت تولیدکننده دارو از کشورمان گشایش یافت. در این نمایشگاه شرکتهای ایرانی علاوه بر معرفی تولیدات خود، سعی دارند تا حضور مستمر و پایداری در بازار افغانستان داشته باشند.
افغانستان دستکم چهل درصد نیاز دارویی خود را از کشورهای دیگر تامین میکند شرکتهای دارویی کشورمان نیز در این بین سعی میکنند تا سهم بیشتری از بازار افغانستان بگیرند.