فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از دستگیری سارق ۳۵ ساله طلا‌های سرقتی در این شهرستان خبر داد و گفت: ۵۰۰ میلیون تومان طلای سرقت شده به صاحبش بازگردانده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ محمدرضا رحمانی گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهر از یک منزل مسکونی در آستانه اشرفیه، مأموران در محل حاضر شدند و تحقیقات فنی برای کشف جرم را آغاز کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه افزود: مأموران انتظامی با بررسی‌های تخصصی در صحنه وقوع سرقت، موفق شدند متهم این پرونده را شناسایی و وی را دستگیر کنند.

وی از کشف همه طلای سرقتی شامل ۵ النگو و یک انگشتر طلا به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان از خانه متهم و بازگرداندن آن‌ها به صاحبش خبر داد و گفت: سارق ۳۵ ساله پس از بازسازی صحنه ارتکاب به جرم و تشکیل پرونده، به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ رحمانی توجه به هشدار‌های انتظامی و تشدید حفاظت فیزیکی از منازل را مهم‌ترین راه پیشگیری از سرقت عنوان کرد و از شهروندان خواست، هشدار‌های انتظامی را برای پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مورد را به سامانه ۱۱۰ پلیس اطلاع دهند.